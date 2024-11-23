Сили оборони відбили 194 атаки армії РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони відбили 194 атаки армії РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ

За інформацією Генштабу, українські військові протягом минулої доби відбили 194 атаки злочинної армії РФ та ліквідували ще 1 тис 420 російських окупантів.

Головні тези:

  • Силами оборони відбито 194 атаки армії РФ під час бойових дій на території України, з достовірними доказами ліквідації 1420 російських окупантів.
  • На Харківщині, Донеччині та інших напрямках російські окупанти безуспішно намагалися просунутись, відбулося низка атак та спроб ворожих штурмів.
  • Загальні втрати російської армії з початку вторгнення складають 729 тис 720 солдатів та значну кількість важкої техніки, що підтверджується даними з Генштабу.
  • Ракетні війська та артилерія Сил оборони спромоглися уражити чотири райони зосередження ворожого військового потенціалу за минулу добу, підкреслюючи успішну оборонну стратегію.
  • Інформація про бойові дії в Україні свідчить про героїчні зусилля сил оборони у стрімкому стримуванні атак і намагання зберегти територіальну цілісність країни.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти 3 рази безуспішно намагались просунутись в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог здійснив 6 атак неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 19 атак поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

У напрямку Краматорська російські загарбники 5 разів безуспішно атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

Здійснено 8 безуспішних спроб окупантів атакувати у напрямку Торецька.

У напрямку Покровська Силами оборони зупинено 44 спроби ворожих штурмів у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

У напрямку Курахового відбито 36 атак російських загарбників.

Ворог також 30 безуспішно намагався просунутись в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі Кам’янського.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.

Що відомо про загальні і поточні втрати російських окупантів

Як зазначають у Генштабі, загальні втрати злочинної армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже досягли 729 тис 720 солдатів.

  • особового складу — близько 729 тис 720 (+1 тис 420) осіб;

  • танків — 9 тис 419 (+20) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 тис 192 (+36) од.;

  • артилерійських систем — 20 тис 760 (+24) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 254 од.;

  • засоби ППО — 1 тис 4 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 365 (+105) од.;

  • крилатих ракет — 2 тис 764 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29 тис 850 (+73) од.;

  • спеціальної техніки — 3 тис 678 (+3) од.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.

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