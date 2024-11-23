За інформацією Генштабу, українські військові протягом минулої доби відбили 194 атаки злочинної армії РФ та ліквідували ще 1 тис 420 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти 3 рази безуспішно намагались просунутись в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог здійснив 6 атак неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 19 атак поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

У напрямку Краматорська російські загарбники 5 разів безуспішно атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

Здійснено 8 безуспішних спроб окупантів атакувати у напрямку Торецька.

У напрямку Покровська Силами оборони зупинено 44 спроби ворожих штурмів у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

У напрямку Курахового відбито 36 атак російських загарбників.

Ворог також 30 безуспішно намагався просунутись в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі Кам’янського.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.

Що відомо про загальні і поточні втрати російських окупантів

Як зазначають у Генштабі, загальні втрати злочинної армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже досягли 729 тис 720 солдатів.

особового складу — близько 729 тис 720 (+1 тис 420) осіб;

танків — 9 тис 419 (+20) од.;

бойових броньованих машин — 19 тис 192 (+36) од.;

артилерійських систем — 20 тис 760 (+24) од.;

РСЗВ — 1 тис 254 од.;

засоби ППО — 1 тис 4 од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 365 (+105) од.;

крилатих ракет — 2 тис 764 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 29 тис 850 (+73) од.;

спеціальної техніки — 3 тис 678 (+3) од.