За інформацією Генштабу, українські військові протягом минулої доби відбили 194 атаки злочинної армії РФ та ліквідували ще 1 тис 420 російських окупантів.
Головні тези:
- Силами оборони відбито 194 атаки армії РФ під час бойових дій на території України, з достовірними доказами ліквідації 1420 російських окупантів.
- На Харківщині, Донеччині та інших напрямках російські окупанти безуспішно намагалися просунутись, відбулося низка атак та спроб ворожих штурмів.
- Загальні втрати російської армії з початку вторгнення складають 729 тис 720 солдатів та значну кількість важкої техніки, що підтверджується даними з Генштабу.
- Ракетні війська та артилерія Сил оборони спромоглися уражити чотири райони зосередження ворожого військового потенціалу за минулу добу, підкреслюючи успішну оборонну стратегію.
- Інформація про бойові дії в Україні свідчить про героїчні зусилля сил оборони у стрімкому стримуванні атак і намагання зберегти територіальну цілісність країни.
Що відбувається на фронті
На Харківщині російські окупанти 3 рази безуспішно намагались просунутись в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська ворог здійснив 6 атак неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 19 атак поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.
У напрямку Краматорська російські загарбники 5 разів безуспішно атакували у районі Ступочок та Часового Яру.
Здійснено 8 безуспішних спроб окупантів атакувати у напрямку Торецька.
У напрямку Покровська Силами оборони зупинено 44 спроби ворожих штурмів у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.
У напрямку Курахового відбито 36 атак російських загарбників.
Ворог також 30 безуспішно намагався просунутись в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.
У Запорізькій області російські окупанти здійснили одну безуспішну атаку в районі Кам’янського.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.
Що відомо про загальні і поточні втрати російських окупантів
Як зазначають у Генштабі, загальні втрати злочинної армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже досягли 729 тис 720 солдатів.
особового складу — близько 729 тис 720 (+1 тис 420) осіб;
танків — 9 тис 419 (+20) од.;
бойових броньованих машин — 19 тис 192 (+36) од.;
артилерійських систем — 20 тис 760 (+24) од.;
РСЗВ — 1 тис 254 од.;
засоби ППО — 1 тис 4 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 365 (+105) од.;
крилатих ракет — 2 тис 764 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 тис 850 (+73) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 678 (+3) од.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.
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