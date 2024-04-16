За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 50 боевых столкновений.

Удары ВСУ по российским войскам

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава россиян.

Обстановка на передовой

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 6 атак в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой области и Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг совершил 5 безуспешных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.