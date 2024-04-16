Сили оборони відбили майже 50 російських атак на сході та півдні України
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони відбили майже 50 російських атак на сході та півдні України

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За минулу добу між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 50 бойових зіткнень.

Удари ЗСУ по російських військах

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.

Обстановка на передовій

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

Там ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

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