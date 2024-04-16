За минулу добу між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 50 бойових зіткнень.

Удари ЗСУ по російських військах

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.

Обстановка на передовій

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

Там ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.