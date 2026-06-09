Силы обороны поразили склад боеприпасов и пункты управления армии РФ

9 июня Генеральный штаб ВСУ отчитывается об успешном поражении склада боеприпасов в Белгородской области и пунктов управления врага. Кроме того, официально подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя.

Новые операции украинских войск — первые подробности

В минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины успешно атаковали ряд важных объектов армии РФ.

Под один из ударов попал склад боеприпасов в районе Прохоровки, что на Белгородщине.

Более того, украинские войска нанесли удары по пунктам управления врага в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области.

Также нанесены поражения по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек в Херсонской области. Поделиться

Кроме того, указано, что в районе Федоровки Донецкой области поражен логистический хаб противника и склады материально-технических средств в районах Михайловки на Луганщине и Гюновки Запорожской области.

Не смогли россияне уберечь и сосредоточение личного состава в районах Курахового, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригоровки на Запорожье, а также Искры на Курщине.