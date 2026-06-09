Сили оборони уразили склад боєприпасів і пункти управління армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили склад боєприпасів і пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
Нові операції українських військ - перші подробиці
Read in English

9 червня Генеральний штаб ЗСУ звітує про успішне ураження складу боєприпасів в  Бєлгородській області та пунктів управління ворога. Окрім того, офіційно підтверджено знищення резервуарів у районі Маріуполя.

Головні тези:

  • ЗСУ атакували логістичний хаб ворога та склади матеріально-технічних засобів на ТОТ.
  • Генштаб анонсував нові удари для послаблення ворога.

Нові операції українських військ — перші подробиці

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України успішно атакували низку важливих об'єктів армії РФ.

Під один із ударів потрапив склад боєприпасів в районі Прохоровки, що на Бєлгородщині.

Ба більше, українські війська завдали ударів по пунктам управління ворога в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області російської федерації.

Також завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині.

Окрім того, вказано, що районі Федорівки Донецькій області уражено логістичний хаб противника та склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.

Не змогли росіяни вберегти і зосередження особового складу в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри, що на Курщині.

В процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев'яти резервуарів зберігання пального у районі порту "Маріуполь" на території Донецької області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підрозділи РФ поспіхом евакуюються з Кінбурнської коси через удари ЗСУ — АТЕШ
Кінбурн
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вступили у 60 боєзіткнень з армією РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?