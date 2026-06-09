Сили оборони уразили склад боєприпасів і пункти управління армії РФ

9 червня Генеральний штаб ЗСУ звітує про успішне ураження складу боєприпасів в Бєлгородській області та пунктів управління ворога. Окрім того, офіційно підтверджено знищення резервуарів у районі Маріуполя.
Головні тези:
- ЗСУ атакували логістичний хаб ворога та склади матеріально-технічних засобів на ТОТ.
- Генштаб анонсував нові удари для послаблення ворога.
Нові операції українських військ — перші подробиці
Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України успішно атакували низку важливих об'єктів армії РФ.
Під один із ударів потрапив склад боєприпасів в районі Прохоровки, що на Бєлгородщині.
Ба більше, українські війська завдали ударів по пунктам управління ворога в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області російської федерації.
Окрім того, вказано, що районі Федорівки Донецькій області уражено логістичний хаб противника та склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.
Не змогли росіяни вберегти і зосередження особового складу в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри, що на Курщині.
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