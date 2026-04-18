Силы обороны поразили сразу 4 объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В России до сих пор горят НПЗ и нефтебазы
Читати українською

18 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины успешно атаковали четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли России, в результате чего там начались масштабные пожары.

Главные тезисы

  • Все атакованные объекты вовлечены в процесс обеспечения армии РФ в войне против Украины.
  • Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

По состоянию на 14:00 российские власти до сих пор не могут потушить огонь на:

  • нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области РФ;

  • нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области;

  • нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что каждый из пораженных вражеских объектов непосредственно вовлечен в обеспечение потребностей армии РФ на украинском фронте.

Более того, указано, что под мощные удары Сил обороны попали сразу несколько мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

На этом фоне были совершены атаки на расположение ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?