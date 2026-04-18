Силы обороны поразили сразу 4 объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ — видео

18 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины успешно атаковали четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли России, в результате чего там начались масштабные пожары.

В России до сих пор горят НПЗ и нефтебазы

По состоянию на 14:00 российские власти до сих пор не могут потушить огонь на:

нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области РФ;

нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области;

нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что каждый из пораженных вражеских объектов непосредственно вовлечен в обеспечение потребностей армии РФ на украинском фронте.

Более того, указано, что под мощные удары Сил обороны попали сразу несколько мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

На этом фоне были совершены атаки на расположение ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).