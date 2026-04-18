Сили оборони уразили одразу 4 об’єкти нафтопереробної галузі РФ — відео

18 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України успішно атакували чотири об’єкти нафтопереробної галузі Росії, внаслідок чого там почалися масштабні пожежі.

У Росії досі горять НПЗ та нафтобази

Станом на 14:00 російська влада досі не може приборкати вогонь на:

нафтопереробних заводах “Новокуйбишевський” та “Сизранський” у Самарській області РФ;

нафтоналивному терміналі “РПК-Высоцк “Лукойл-2" у Ленінградській області;

нафтоперекачувальній станції “Тихорєцк” у Краснодарському краї.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що кожен з уражених ворожих об’єктів безпосередньо щалучений до забезпечення потреб армії РФ на українському фронті.

Ба більше, вказано, що під потужні удари Сил оборони потрапили одразу кілька місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

На цьому тлі були здійснені атаки на розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).