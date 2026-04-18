Сили оборони уразили одразу 4 об’єкти нафтопереробної галузі РФ — відео
У Росії досі горять НПЗ та нафтобази

18 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України успішно атакували чотири об’єкти нафтопереробної  галузі Росії, внаслідок чого там почалися масштабні пожежі.

Головні тези:

  • Усі атаковані об’єкти залучені до процесу забезпечення армії РФ у війні проти України.
  • Масштаби завданих збитків уточнюються.

Станом на 14:00 російська влада досі не може приборкати вогонь на:

  • нафтопереробних заводах “Новокуйбишевський” та “Сизранський” у Самарській області РФ;

  • нафтоналивному терміналі “РПК-Высоцк “Лукойл-2" у Ленінградській області;

  • нафтоперекачувальній станції “Тихорєцк” у Краснодарському краї.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що кожен з уражених ворожих об’єктів безпосередньо щалучений до забезпечення потреб армії РФ на українському фронті.

Ба більше, вказано, що під потужні удари Сил оборони потрапили одразу кілька місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

На цьому тлі були здійснені атаки на розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

