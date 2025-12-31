Силы обороны разнесли сразу 4 района сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация и артиллерия украинских войск успешно атаковали четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один склад и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1407 день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 30 декабря на фронте произошло 149 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 31 декабря 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 207 910 (+1 000) человек,
танков — 11 481 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 23 845 (+4) ед,
артиллерийских систем — 35 642 (+33) ед,
РСЗО — 1 586 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 97 684 (+552) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 72 247 (+127) ед,
специальной техники — 4 035 (+1) ед.
Что важно понимать, эти данные регулярно обновляются.
В Генштабе ВСУ обратили внимание на то, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных они скорректировали общие цифры отдельных позиций потерь россиян.
Речь идет об артиллерийских системах, РСЗО, средствах ПВО, БПЛА, автомобильной и специальной технике.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-