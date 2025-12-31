Сили оборони рознесли одразу 4 райони зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація та артилерія українських військ успішно атакували чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1407 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 30 грудня на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 31 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 207 910 (+1 000) осіб,
танків — 11 481 (+4) од,
бойових броньованих машин — 23 845 (+4) од,
артилерійських систем — 35 642 (+33) од,
РСЗВ — 1 586 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 97 684 (+552) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 72 247 (+127) од,
спеціальної техніки — 4 035 (+1) од.
Що важливо розуміти, вказані дані регулярно оновлюються.
У Генштабі ЗСУ звернули увагу на те, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, вони скоригували загальні цифри окремих позицій втрат росіян.
Йдеться про артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БпЛА, автомобільну та спеціальну техніку.
