Сили оборони рознесли одразу 4 райони зосередження армії РФ
Сили оборони рознесли одразу 4 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація та артилерія українських військ успішно атакували чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1407 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 30 грудня на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 31 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 207 910 (+1 000) осіб,

  • танків — 11 481 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 23 845 (+4) од,

  • артилерійських систем — 35 642 (+33) од,

  • РСЗВ — 1 586 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 97 684 (+552) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 72 247 (+127) од,

  • спеціальної техніки — 4 035 (+1) од.

Що важливо розуміти, вказані дані регулярно оновлюються.

У Генштабі ЗСУ звернули увагу на те, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, вони скоригували загальні цифри окремих позицій втрат росіян.

Йдеться про артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БпЛА, автомобільну та спеціальну техніку.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі, — наголосили у Генштабі.

