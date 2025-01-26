Силы обороны Украины атаковали склады ударных дронов в России

Украинские воины в очередной раз смогли поразить важные военные объекты армии РФ непосредственно на территории врага. Защитникам удалось уничтожить более 200 "шахедов".
Главные тезисы
- Пожары в Орловской области РФ вспыхнул после ударов украинских военных.
- Результаты атаки уточняются.
- Рязанский нефтеперерабатывающий завод дважды попал под удар Украины за последние несколько дней.
Новая "бавовна" в России — что известно
Как сообщил вечером 26 января Генштаб ВСУ, подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БПЛА российских захватчиков.
Масштабные пожары в этот раз вспыхнули в Орловской области РФ.
Согласно последним данным, украинским воинам удалось успешно попасть в бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны.
Кроме того, поступает информация о мощной вторичной детонации.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что результаты и масштабы повреждений уточняются.
Что известно об атаке на Рязанский нефтеперерабатывающий завод
26 января стало известно, что в стране-агрессорке снова пылает Рязанский нефтеперерабатывающий завод — пожар начался после удара дронов.
Что важно понимать, это уже вторая атака на завод за последние два дня.
По словам местных жителей, они слышали сильные взрывы на заводе.
С комментарием на этот счет сразу выступил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Последний начал врать, что ударный дрон якобы был сбит, пострадавших нет, а материальный ущерб уточняется.
Одновременно в российских Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых виден пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
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