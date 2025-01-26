Силы обороны Украины атаковали склады ударных дронов в России

Украинские воины в очередной раз смогли поразить важные военные объекты армии РФ непосредственно на территории врага. Защитникам удалось уничтожить более 200 "шахедов".

Новая "бавовна" в России — что известно

Как сообщил вечером 26 января Генштаб ВСУ, подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БПЛА российских захватчиков.

Масштабные пожары в этот раз вспыхнули в Орловской области РФ.

Согласно последним данным, украинским воинам удалось успешно попасть в бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны.

Кроме того, поступает информация о мощной вторичной детонации.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что результаты и масштабы повреждений уточняются.

Но предварительно известно, что более 200 "шахедов" уже не будут применены против нашей страны. Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться. Продолжение следует... Слава Украине! — отмечает Генштаб ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно об атаке на Рязанский нефтеперерабатывающий завод

26 января стало известно, что в стране-агрессорке снова пылает Рязанский нефтеперерабатывающий завод — пожар начался после удара дронов.

Что важно понимать, это уже вторая атака на завод за последние два дня.

По словам местных жителей, они слышали сильные взрывы на заводе.

С комментарием на этот счет сразу выступил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Последний начал врать, что ударный дрон якобы был сбит, пострадавших нет, а материальный ущерб уточняется.

Одновременно в российских Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых виден пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.