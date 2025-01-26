Сили оборони України атакували склади ударних дронів у Росії
Категорія
Події
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Сили оборони України атакували склади ударних дронів у Росії

Генштаб ЗСУ
пожежа
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Українські воїни вкотре змогли уразити важливі воєнні об'єкти армії РФ безпосередньо на території ворога. Захисникам вдалося знищити понад 200 "шахедів".

Головні тези:

  • Пожежі в Орловській області РФ спалахнули після удару українських військових.
  • Результати атаки наразі уточнюються.
  • Рязанський нафтопереробний завод двічі потрапив під удар України протягом останніх кількох днів.

Нова “бавовна” у Росії — що відомо

Як повідомив увечері 26 січня Генштаб ЗСУ, підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських загарбників.

Масштабні пожежі цього разу спалахнули в Орловській області РФ.

Згідно з останніми даними, українським воїнам вдалося успішно поцілити у бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони.

Окрім того, надходить інформація про потужну вторинну детонацію.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни. Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме. Далі буде… Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про атаку на Рязанський нафтопереробний завод

26 січня стало відомо, що у країні-агресорці знову палає Рязанський нафтопереробний завод — пожежа почалася після удару дронів.

Що важливо розуміти, це вже друга атака на завод протягом останніх двох днів.

За словами місцевих мешканців, вони чули потужні вибухи на заводі.

З коментарем з цього приводу одразу виступив губернатор Рязанської області Павло Малков.

Останній почав брехати, що ударний дрон нібито був збитий, постраждалих немає, а матеріальні збитки уточнюються.

Одночасно в російських Telegram-каналах почали з’являтися кадри, на яких видно пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.

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