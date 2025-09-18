Силы обороны Украины ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 930 российских окупантов и значительное количество вражеской техники, включая танки, РСЗО и артиллерию.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины уничтожили 930 российских оккупантов и значительное количество вражеской техники за последние сутки.
- Общие боевые потери России составили 1098380 человек с начала полномасштабного вторжения.
- Украинские воины также успешно уничтожили много техники и вооружения врага, включая танки, артиллерию, РСЗО и другое.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ продолжает публиковать обновленные данные о потерях противника, отмечая высокую эффективность действий украинских военных по всем направлениям.
Стало известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 930 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения уже составили 1098380 человек.
Кроме личного состава украинские воины также уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения:
танков — 11191 (+2),
боевых бронированных машин — 23277 (+0),
артиллерийских систем — 32879 (+33),
РСЗО — 1491 (+1),
средств ПВО — 1217 (+0),
самолетов — 422 (+0),
вертолетов — 341 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 60469 (+390),
крылатых ракет — 3718 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 62000 (+122),
специальной техники — 3965 (+0).
