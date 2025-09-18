Силы обороны Украины ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток
Силы обороны Украины ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 930 российских окупантов и значительное количество вражеской техники, включая танки, РСЗО и артиллерию.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины уничтожили 930 российских оккупантов и значительное количество вражеской техники за последние сутки.
  • Общие боевые потери России составили 1098380 человек с начала полномасштабного вторжения.
  • Украинские воины также успешно уничтожили много техники и вооружения врага, включая танки, артиллерию, РСЗО и другое.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ продолжает публиковать обновленные данные о потерях противника, отмечая высокую эффективность действий украинских военных по всем направлениям.

Стало известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 930 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения уже составили 1098380 человек.

Актуальные потери армии РФ

Кроме личного состава украинские воины также уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения:

  • танков — 11191 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23277 (+0),

  • артиллерийских систем — 32879 (+33),

  • РСЗО — 1491 (+1),

  • средств ПВО — 1217 (+0),

  • самолетов — 422 (+0),

  • вертолетов — 341 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 60469 (+390),

  • крылатых ракет — 3718 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 62000 (+122),

  • специальной техники — 3965 (+0).

