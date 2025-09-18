Силы обороны Украины ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 930 российских окупантов и значительное количество вражеской техники, включая танки, РСЗО и артиллерию.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ продолжает публиковать обновленные данные о потерях противника, отмечая высокую эффективность действий украинских военных по всем направлениям.

Стало известно, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 930 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения уже составили 1098380 человек.

Актуальные потери армии РФ

Кроме личного состава украинские воины также уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения: