Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби

За минулу добу українські воїни знищили 930 російських окупантів та значну кількість ворожої техніки, включно з танками, РСЗВ та артилерією.
Головні тези:
- За останню добу сили оборони України знищили 930 окупантів РФ та значну кількість ворожої техніки.
- Загальні бойові втрати Росії вже склали 1 098 380 осіб з початку повномасштабного вторгнення.
- Українські воїни також знищили багато техніки та озброєння ворога, зокрема танки, артилерію, РСЗВ та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ продовжує публікувати оновлені дані про втрати противника, наголошуючи на високій ефективності дій українських військових у всіх напрямках.
Стало відомо, що за минулу добу українські захисники ліквідували 930 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення вже склали 1 098 380 осіб.
Крім особового складу, українські воїни також знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння:
танків — 11191 (+2),
бойових броньованих машин — 23277 (+0),
артилерійських систем — 32879 (+33),
РСЗВ — 1491 (+1),
засобів ППО — 1217 (+0),
літаків — 422 (+0),
гелікоптерів — 341 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 60469 (+390),
крилатих ракет — 3718 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 62000 (+122),
спеціальної техніки — 3965 (+0).
