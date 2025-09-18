Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби
Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
За минулу добу українські воїни знищили 930 російських окупантів та значну кількість ворожої техніки, включно з танками, РСЗВ та артилерією.

Головні тези:

  • За останню добу сили оборони України знищили 930 окупантів РФ та значну кількість ворожої техніки.
  • Загальні бойові втрати Росії вже склали 1 098 380 осіб з початку повномасштабного вторгнення.
  • Українські воїни також знищили багато техніки та озброєння ворога, зокрема танки, артилерію, РСЗВ та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ продовжує публікувати оновлені дані про втрати противника, наголошуючи на високій ефективності дій українських військових у всіх напрямках.

Стало відомо, що за минулу добу українські захисники ліквідували 930 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення вже склали 1 098 380 осіб.

Актуальні втрати армії РФ

Крім особового складу, українські воїни також знищили значну кількість ворожої техніки та озброєння:

  • танків — 11191 (+2),

  • бойових броньованих машин — 23277 (+0),

  • артилерійських систем — 32879 (+33),

  • РСЗВ — 1491 (+1),

  • засобів ППО — 1217 (+0),

  • літаків — 422 (+0),

  • гелікоптерів — 341 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 60469 (+390),

  • крилатих ракет — 3718 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62000 (+122),

  • спеціальної техніки — 3965 (+0).

