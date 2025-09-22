Силы обороны Украины ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 22 сентября 2025 на войне против Украины составляют около 1 102 570 человек, из них 960 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины способны противостоять российской агрессии, чему свидетельствует ликвидация более 900 оккупантов РФ за одни сутки.
- Общие боевые потери российских войск в войне против Украины составляют огромное количество людей.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, российская армия потеряла:
танков — 11194 (+1),
боевых бронированных машин — 23282 (+1),
артиллерийских систем — 32999 (+47),
РСЗО — 1493 (+1),
средств ПВО — 1218 (+0),
самолетов — 422 (+0),
вертолетов — 344 (+3),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 62001 (+403),
крылатых ракет — 3747 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 62363 (+118),
специальной техники — 3969 (+0).
Данные уточняются.
