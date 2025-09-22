Силы обороны Украины ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток
Силы обороны Украины ликвидировали более 900 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 22 сентября 2025 на войне против Украины составляют около 1 102 570 человек, из них 960 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины способны противостоять российской агрессии, чему свидетельствует ликвидация более 900 оккупантов РФ за одни сутки.
  • Общие боевые потери российских войск в войне против Украины составляют огромное количество людей.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Кроме того, российская армия потеряла:

  • танков — 11194 (+1),

  • боевых бронированных машин — 23282 (+1),

  • артиллерийских систем — 32999 (+47),

  • РСЗО — 1493 (+1),

  • средств ПВО — 1218 (+0),

  • самолетов — 422 (+0),

  • вертолетов — 344 (+3),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 62001 (+403),

  • крылатых ракет — 3747 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 62363 (+118),

  • специальной техники — 3969 (+0).

Данные уточняются.

