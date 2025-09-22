Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 22 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 102 570 осіб, з них 960 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Сили оборони України зафіксували ліквідацію понад 900 окупантів РФ за одну добу.
- Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищують понад 1 мільйон осіб.
- Зібрана статистика показує значний розмір знищеної техніки російської армії під час війни, включаючи танки, артилерію, літаки та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, російська армія втратила:
танків — 11194 (+1),
бойових броньованих машин — 23282 (+1),
артилерійських систем — 32999 (+47),
РСЗВ — 1493 (+1),
засобів ППО — 1218 (+0),
літаків — 422 (+0),
гелікоптерів — 344 (+3),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 62001 (+403),
крилатих ракет — 3747 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки й автоцистерн — 62363 (+118),
спеціальної техніки — 3969 (+0).
Дані уточнюються.
