Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби
Україна
Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 22 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 102 570 осіб, з них 960 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Сили оборони України зафіксували ліквідацію понад 900 окупантів РФ за одну добу.
  • Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищують понад 1 мільйон осіб.
  • Зібрана статистика показує значний розмір знищеної техніки російської армії під час війни, включаючи танки, артилерію, літаки та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Крім того, російська армія втратила:

  • танків — 11194 (+1),

  • бойових броньованих машин — 23282 (+1),

  • артилерійських систем — 32999 (+47),

  • РСЗВ — 1493 (+1),

  • засобів ППО — 1218 (+0),

  • літаків — 422 (+0),

  • гелікоптерів — 344 (+3),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 62001 (+403),

  • крилатих ракет — 3747 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки й автоцистерн — 62363 (+118),

  • спеціальної техніки — 3969 (+0).

Дані уточнюються.

