Силы обороны Украины ликвидировали еще 1190 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2026 года, составляют около 1393140 человек, в том числе 1190 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Согласно Генштабу ВС Украины, общие потери РФ в ходе войны с Украиной достигли 1 393 140 человек.
- За последние сутки украинские силы обороны ликвидировали еще 1190 оккупантов из России.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также РФ потеряла:
танков — 12 050 (+1),
боевых бронированных машин — 24 805 (+8),
артиллерийских систем — 44 530 (+51),
РСЗО — 1 886 (+1),
средств ПВО — 1 437 (+2),
самолетов — 436 (+0),
вертолетов — 353 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 712 (+9),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 366 164 (+2 015),
крылатых ракет — 4 787 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 110 201 (+384),
специальной техники — 4321 (+5).
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