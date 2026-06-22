Силы обороны Украины ликвидировали еще 1190 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1190 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2026 года, составляют около 1393140 человек, в том числе 1190 человек - за предыдущие сутки.

Главные тезисы

  • Согласно Генштабу ВС Украины, общие потери РФ в ходе войны с Украиной достигли 1 393 140 человек.
  • За последние сутки украинские силы обороны ликвидировали еще 1190 оккупантов из России.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также РФ потеряла:

  • танков — 12 050 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 805 (+8),

  • артиллерийских систем — 44 530 (+51),

  • РСЗО — 1 886 (+1),

  • средств ПВО — 1 437 (+2),

  • самолетов — 436 (+0),

  • вертолетов — 353 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 712 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 366 164 (+2 015),

  • крылатых ракет — 4 787 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 110 201 (+384),

  • специальной техники — 4321 (+5).

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