Сили оборони України ліквідували ще 1190 окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України ліквідували ще 1190 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2026 року, становлять близько 1 393 140 осіб, зокрема 1 190 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Від початку війни в Україні російські війська зазнали близько 1 393 140 бойових втрат.
  • За попередню добу ліквідовано 1190 окупантів РФ.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також РФ втратила:

  • танків — 12 050 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 805 (+8),

  • артилерійських систем — 44 530 (+51),

  • РСЗВ — 1 886 (+1),

  • засобів ППО — 1 437 (+2),

  • літаків — 436 (+0),

  • гелікоптерів — 353 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 712 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 366 164 (+2 015),

  • крилатих ракет — 4 787 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 110 201 (+384),

  • спеціальної техніки — 4 321 (+5).

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