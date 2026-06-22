Сили оборони України ліквідували ще 1190 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2026 року, становлять близько 1 393 140 осіб, зокрема 1 190 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Від початку війни в Україні російські війська зазнали близько 1 393 140 бойових втрат.
- За попередню добу ліквідовано 1190 окупантів РФ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також РФ втратила:
танків — 12 050 (+1),
бойових броньованих машин — 24 805 (+8),
артилерійських систем — 44 530 (+51),
РСЗВ — 1 886 (+1),
засобів ППО — 1 437 (+2),
літаків — 436 (+0),
гелікоптерів — 353 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 712 (+9),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 366 164 (+2 015),
крилатих ракет — 4 787 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 110 201 (+384),
спеціальної техніки — 4 321 (+5).
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