Силы обороны Украины нанесли авиаудар по командному пункту армии РФ в Макеевке
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины нанесли авиаудар по командному пункту армии РФ в Макеевке

Силы беспилотных систем
бавовна
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Силы обороны Украины нанесли авиационный удар по командному пункту 41 общевойсковой армии вооруженных сил РФ, обустроенному в одном из зданий бывшей шахты имени Ленина во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели авиаудар по командному пункту российской армии в Макеевке, что привело к потерям во враждебном соединении.
  • Удар был осуществлен при помощи беспилотных систем, аэроразведчики которых зафиксировали успешное поражение цели.

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Об этом сообщил 413-й полк "Рейд" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Удар выполнили Воздушные силы ВСУ, аэроразведчики «Рейда» осуществляли целеуказание и зафиксировали попадание по враждебному объекту.

В полку напоминают: указанное соединение российских войск известно своим участием в наступлении на Покровском направлении, там оно понесло значительные потери.

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