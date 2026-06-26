Сили оборони України завдали авіаудару по командному пункту армії РФ у Макіївці

Сили оборони України завдали авіаційного удару по командному пункту 41-ї загальновійськової армії збройних сил РФ, облаштованому в одній із будівель колишньої шахти імені Леніна в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Головні тези:
- Сили оборони України вразили командний пункт російської армії у Макіївці авіаційним ударом.
- 413-й полк «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ був залучений для управління ударом.
- Авіаційний удар став вдалою операцією та призвів до втрат у ворожому з'єднанні на Покровському напрямку.
“Бавовна” в окупованій Макіївці: що відомо
Про це повідомив 413-й полк «Рейд» Сил безпілотних систем Збройних сил України.
Удар виконали Повітряні сили ЗСУ, аеророзвідники «Рейду» здійснювали цілевказання та зафіксували влучання по ворожому об'єкту.
У полку нагадують: вказане з'єднання російських військ відоме своєю участю в наступі на Покровському напрямку, там воно зазнало значних втрат.
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