Силы обороны Украины обезвредили более 230 тыс оккупантов РФ за полгода
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины обезвредили более 230 тыс оккупантов РФ за полгода

Главнокомандующий ВС Украины
потери
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Силы обороны Украины за полгода уничтожили более 230 тысяч русских захватчиков и более 1300 танков.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины за полгода уничтожили более 230 тыс российских оккупантов и 1300 танков.
  • Общие боевые потери российских войск на войне с Украиной превышают 1 млн человек, 1120 человек погибли за последние сутки.
  • Главнокомандующий ВСУ подтвердил успешные операции по обезвреживанию врага и выразил благодарность защитникам за профессиональную работу.

Сырский объявил новые цифры потерь армии РФ в войне против Украины

Об этом Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке.

За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских окупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский поблагодарил защитников и защитниц за эффективную и профессиональную боевую работу.

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 4 июля 2025 года на войне против Украины составляют около 1024210 человек, из них 1120 человек — за минувшие сутки.

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