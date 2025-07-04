Силы обороны Украины обезвредили более 230 тыс оккупантов РФ за полгода

Силы обороны Украины за полгода уничтожили более 230 тысяч русских захватчиков и более 1300 танков.

Сырский объявил новые цифры потерь армии РФ в войне против Украины

Об этом Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке.

За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских окупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский поблагодарил защитников и защитниц за эффективную и профессиональную боевую работу.

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 4 июля 2025 года на войне против Украины составляют около 1024210 человек, из них 1120 человек — за минувшие сутки.