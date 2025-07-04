Силы обороны Украины обезвредили более 230 тыс оккупантов РФ за полгода

Силы обороны Украины за полгода уничтожили более 230 тысяч русских захватчиков и более 1300 танков.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины за полгода уничтожили более 230 тыс российских оккупантов и 1300 танков.
- Общие боевые потери российских войск на войне с Украиной превышают 1 млн человек, 1120 человек погибли за последние сутки.
- Главнокомандующий ВСУ подтвердил успешные операции по обезвреживанию врага и выразил благодарность защитникам за профессиональную работу.
Сырский объявил новые цифры потерь армии РФ в войне против Украины
Об этом Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил в Фейсбуке.
Сырский поблагодарил защитников и защитниц за эффективную и профессиональную боевую работу.
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 4 июля 2025 года на войне против Украины составляют около 1024210 человек, из них 1120 человек — за минувшие сутки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-