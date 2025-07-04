Сили оборони України знешкодили понад 230 тис окупантів РФ за пів року

Сили оборони України за пів року знищили понад 230 тисяч російських загарбників та понад 1300 танків.

Сирський оголосив нові цифри втрат армії РФ у війні проти України

Про це Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці.

За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський подякував захисникам і захисницям за ефективну і професійну бойову роботу.

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 4 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 024 210 осіб, з них 1120 осіб — за минулу добу.