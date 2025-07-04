Сили оборони України знешкодили понад 230 тис окупантів РФ за пів року

Сили оборони України за пів року знищили понад 230 тисяч російських загарбників та понад 1300 танків.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно знищили понад 230 тис. російських окупантів за пів року.
- Протягом першого півріччя 2025 року також знищено понад 1300 танків та 2885 броньованих машин ворога.
- Загальні бойові втрати російських військ з початку війни з Україною становлять понад 1 млн осіб, 1120 з яких загинули лише за останню добу.
Сирський оголосив нові цифри втрат армії РФ у війні проти України
Про це Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці.
Сирський подякував захисникам і захисницям за ефективну і професійну бойову роботу.
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 4 липня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 024 210 осіб, з них 1120 осіб — за минулу добу.
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