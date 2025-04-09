Силы обороны Украины обнародовали видео прорыва границы РФ в Белгородской области

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка на танках въехали через российскую границу в Белгородскую область РФ.
Главные тезисы
- Видео прорыва границы РФ в Белгородской области опубликовано ВСУ.
- 225-й отдельный штурмовой полк Украины использовал танки для преодоления оборонительных препятствий.
ВСУ прорвали границу РФ в Белгородской области на танках
Об этом сообщил 225-й ОШП и обнародовал соответствующее видео.
На опубликованных кадрах видно, что несколько танков свободно прошли российские оборонительные препятствия: минное поле, ров, насыпь и зубы дракона, на которые российские власти потратили более 10 млрд. рублей.
Что с лицом, россияне? — спрашивают наши бойцы.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о присутствии украинских войск в Курской и Белгородской области Российской Федерации, где ВСУ продолжает вести активные действия.
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