Силы обороны Украины обнародовали видео прорыва границы РФ в Белгородской области
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины обнародовали видео прорыва границы РФ в Белгородской области

танки
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Источник:  online.ua

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка на танках въехали через российскую границу в Белгородскую область РФ.

Главные тезисы

  • Видео прорыва границы РФ в Белгородской области опубликовано ВСУ.
  • 225-й отдельный штурмовой полк Украины использовал танки для преодоления оборонительных препятствий.

ВСУ прорвали границу РФ в Белгородской области на танках

Об этом сообщил 225-й ОШП и обнародовал соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно, что несколько танков свободно прошли российские оборонительные препятствия: минное поле, ров, насыпь и зубы дракона, на которые российские власти потратили более 10 млрд. рублей.

Что с лицом, россияне? — спрашивают наши бойцы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о присутствии украинских войск в Курской и Белгородской области Российской Федерации, где ВСУ продолжает вести активные действия.

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