Сили оборони України оприлюднили відео прориву кордону РФ у Бєлгородській області

Бійці 225-го окремого штурмового полку на танках заїхали через російський кордон у Бєлгородську область РФ.
Головні тези:
- 225-й окремий штурмовий полк збройних сил України прорвав кордон РФ у Бєлгородській області на танках.
- У відео, оприлюдненому ЗСУ, видно, як танки легко подолали російські оборонні перешкоди.
- Головнокомандувач ЗСУ інформував Президента про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській областях РФ.
ЗСУ прорвали кордон РФ у Бєлгородській області на танках
Про це повідомив 225-й ОШП та оприлюднив відповідне відео.
На опублікованих кадрах видно, що кілька танків вільно пройшли російські оборонні перешкоди: мінне поле, рів, насип і зуби дракона, на які російська влада витратила понад 10 млрд рублів.
Що з обличчям, росіяни? — питають наші бійці.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській області Російської Федерації, де ЗСУ продовжує вести активні дії.
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