Сили оборони України оприлюднили відео прориву кордону РФ у Бєлгородській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України оприлюднили відео прориву кордону РФ у Бєлгородській області

танк
Джерело:  online.ua

Бійці 225-го окремого штурмового полку на танках заїхали через російський кордон у Бєлгородську область РФ.

Головні тези:

  • 225-й окремий штурмовий полк збройних сил України прорвав кордон РФ у Бєлгородській області на танках.
  • У відео, оприлюдненому ЗСУ, видно, як танки легко подолали російські оборонні перешкоди.
  • Головнокомандувач ЗСУ інформував Президента про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській областях РФ.

ЗСУ прорвали кордон РФ у Бєлгородській області на танках

Про це повідомив 225-й ОШП та оприлюднив відповідне відео.

На опублікованих кадрах видно, що кілька танків вільно пройшли російські оборонні перешкоди: мінне поле, рів, насип і зуби дракона, на які російська влада витратила понад 10 млрд рублів.

Що з обличчям, росіяни? — питають наші бійці.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській області Російської Федерації, де ЗСУ продовжує вести активні дії.

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