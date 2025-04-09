Сили оборони України оприлюднили відео прориву кордону РФ у Бєлгородській області

Бійці 225-го окремого штурмового полку на танках заїхали через російський кордон у Бєлгородську область РФ.

ЗСУ прорвали кордон РФ у Бєлгородській області на танках

Про це повідомив 225-й ОШП та оприлюднив відповідне відео.

На опублікованих кадрах видно, що кілька танків вільно пройшли російські оборонні перешкоди: мінне поле, рів, насип і зуби дракона, на які російська влада витратила понад 10 млрд рублів.

Що з обличчям, росіяни? — питають наші бійці.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про присутність українських військ у Курській та Бєлгородській області Російської Федерації, де ЗСУ продовжує вести активні дії.