Сили оборони України знищили 4 російські гелікоптери на Бєлгородщині — відео

Сили спеціальних операцій заявили про ураження чотирьох російських гелікоптерів у тилу ворога. В операції на Бєлгородщині брали участь також ГУР, ракетні війська та артилерія ЗСУ.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій Українських Збройних сил успішно знищили 4 російські гелікоптери у тилу ворога на Бєлгородщині.
- У ході операції були забиті два вертольоти Ка-52 та два Мі-8, які використовувалися російськими військами для розвідки та транспортування підрозділів.
- Знищення гелікоптерів стало можливим завдяки успішній співпраці різних підрозділів Сил оборони України, зокрема ССО, ГУР, ракетних військ та артилерії.
Сили оборони України знищили 4 військові гелікоптери РФ
Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Ракетними військами і артилерією знищили два російські вертольоти Ка-52 і два Мі-8 в Бєлгородській області РФ.
Ка-52 — ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки й атак цілей на землі.
Транспортні вертольоти Мі-8 російські війська використовують для перевезення особового складу і вантажів, а також для підтримки наземних операцій.
Усі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де росіяни створили майданчик для підскоку авіації — замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.
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