Сили оборони України знищили 4 російські гелікоптери на Бєлгородщині — відео

Сили спеціальних операцій заявили про ураження чотирьох російських гелікоптерів у тилу ворога. В операції на Бєлгородщині брали участь також ГУР, ракетні війська та артилерія ЗСУ.

Сили оборони України знищили 4 військові гелікоптери РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Ракетними військами і артилерією знищили два російські вертольоти Ка-52 і два Мі-8 в Бєлгородській області РФ.

Ка-52 — ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки й атак цілей на землі.

Транспортні вертольоти Мі-8 російські війська використовують для перевезення особового складу і вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Усі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де росіяни створили майданчик для підскоку авіації — замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.