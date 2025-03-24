Силы обороны Украины уничтожили 4 российских вертолета на Белгородщине — видео

Силы специальных операций заявили о поражении четырех российских вертолетов в тылу врага. В операции на Белгородщине участвовали также ГУР, ракетные войска и артиллерия ВСУ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно уничтожили 4 российских военных вертолета в ходе операции на Белгородщине.
- Поражены были два ударных вертолета Ка-52 и два транспортных вертолета Ми-8, использованные российскими войсками для разведки и транспортировки.
- Успешное уничтожение вертолетов стало возможным благодаря сотрудничеству различных подразделений Сил обороны Украины, включая ССО, ГУР, ракетные войска и артиллерию.
Силы обороны Украины уничтожили 4 военных вертолета РФ
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области РФ.
Ка-52 — ударный вертолет, который враг использует для разведки и атак целей на земле.
Транспортные вертолеты Ми-8 российские войска используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.
Все вертолеты уничтожены ракетными ударами в тыл врага, где россияне создали площадку для подскока авиации — замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.
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