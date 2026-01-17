Силы обороны Украины опровергли оккупацию Россией Закитного в Донецкой области
Силы обороны Украины опровергли оккупацию Россией Закитного в Донецкой области

На Славянском направлении продолжается оборона населенного пункта Закотное, информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности.

Главные тезисы

  • Силовые структуры опровергают информацию о захвате Закитного российскими войсками, отстаивая территориальную целостность Украины.
  • Вооруженные силы Украины успешно препятствуют попыткам оккупации Закитного в Донецкой области и удерживают определенные рубежи.

ВСУ обороняют Закитное в Донецкой области

Об этом сообщила группировка войск "Восток".

Как отметили военные, "враг предпринимает постоянные штурмовые действия в направлении этого населенного пункта, но успеха не имеет. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи".

Попытки пехотных штурмов и инфильтрации небольших групп оказываются украинской разведкой, по захватчикам производится огневое поражение с привлечением подразделений ракетных войск и артиллерии и экипажей ударных БпЛА.

Также под постоянным огневым контролем сил обороны Украины находятся места сосредоточения вражеских подразделений, логистические пути и позиции экипажей беспилотных комплексов.

Российские захватчики несут существенные потери.

В УВ "Восход" призывают проверять источники и доверять официальным сообщениям и не давать вражеской пропаганде никакого шанса влиять на украинское общество.

