На Славянском направлении продолжается оборона населенного пункта Закотное, информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности.
Главные тезисы
- Силовые структуры опровергают информацию о захвате Закитного российскими войсками, отстаивая территориальную целостность Украины.
- Вооруженные силы Украины успешно препятствуют попыткам оккупации Закитного в Донецкой области и удерживают определенные рубежи.
ВСУ обороняют Закитное в Донецкой области
Об этом сообщила группировка войск "Восток".
Как отметили военные, "враг предпринимает постоянные штурмовые действия в направлении этого населенного пункта, но успеха не имеет. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи".
Попытки пехотных штурмов и инфильтрации небольших групп оказываются украинской разведкой, по захватчикам производится огневое поражение с привлечением подразделений ракетных войск и артиллерии и экипажей ударных БпЛА.
Также под постоянным огневым контролем сил обороны Украины находятся места сосредоточения вражеских подразделений, логистические пути и позиции экипажей беспилотных комплексов.
Российские захватчики несут существенные потери.
В УВ "Восход" призывают проверять источники и доверять официальным сообщениям и не давать вражеской пропаганде никакого шанса влиять на украинское общество.
