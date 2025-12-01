ВСУ опровергли лживые заявления РФ насчет захвата Ставков и Новоселовки в Донецкой области

В Вооруженных силах Украины опровергли заявления российского военного руководства о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовки в Донецкой области.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины опровергли заявления о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовки, раскрыв тактику фейковых сценариев российской армии.
- Командиры 20-й армии РФ пропагандируют дезинформацию о якобы успехах, не имеющих никаких оснований в реальности.
ВСУ опровергли российский фейк по захвату Ставков и Новоселовки
Командование 20-й армии и Минобороны РФ заявило о якобы захвате н. п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса. И это очередная информационная манипуляция.
Военные отметили, что враг использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, якобы имитировать контроль и выдать потери за успехи.
Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения, но командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.
В ВСУ призывают доверять только подтвержденным данным. Актуальная информация из рубежей корпуса — на официальных страницах украинских подразделений.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-