ЗСУ спростували брехливі заяви РФ щодо захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині

У Збройних силах України спростували заяви російського військового керівництва про захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка у Донецькій області.
Головні тези:
- Збройні сили України спростували заяви російського військового керівництва про захоплення населених пунктів у Донецькій області.
- Українські військові розкрили тактику російської армії щодо створення фейкових сценаріїв захоплень на рубежах.
- Командири 20-ї армії РФ продовжують поширювати дезінформацію про нібито успіхи, хоча жодних підстав для цього не існує.
ЗСУ спростували російський фейк щодо захоплення Ставків та Новоселівки
Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито захоплення н. п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу. І це — чергова інформаційна маніпуляція.
Військові зазначили, що ворог використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати нібито контроль і видати втрати за успіхи.
Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи, але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.
У ЗСУ закликають довіряти лише підтвердженим даним. Актуальна інформація з рубежів корпусу — на офіційних сторінках українських підрозділів.
