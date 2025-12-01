ЗСУ спростували брехливі заяви РФ щодо захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ спростували брехливі заяви РФ щодо захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині

ЗСУ
Джерело:  online.ua

У Збройних силах України спростували заяви російського військового керівництва про захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка у Донецькій області.

Головні тези:

  • Збройні сили України спростували заяви російського військового керівництва про захоплення населених пунктів у Донецькій області.
  • Українські військові розкрили тактику російської армії щодо створення фейкових сценаріїв захоплень на рубежах.
  • Командири 20-ї армії РФ продовжують поширювати дезінформацію про нібито успіхи, хоча жодних підстав для цього не існує.

ЗСУ спростували російський фейк щодо захоплення Ставків та Новоселівки

Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито захоплення н. п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу. І це — чергова інформаційна маніпуляція.

Військові зазначили, що ворог використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати нібито контроль і видати втрати за успіхи.

Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи, але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.

60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про «захоплення» н.п. Ставки та Новоселівка — не існує, — наголосив командир бригади Дмитро Рогозюк.

У ЗСУ закликають довіряти лише підтвердженим даним. Актуальна інформація з рубежів корпусу — на офіційних сторінках українських підрозділів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія поширює огидний фейк щодо "звірств" ЗСУ на Курщині
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД розвінчали фейк про захоплення армією РФ частини Херсона
Центр протидії дезінформації
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський спростував російські фейки щодо оточення ЗСУ в районі Куп'янська та Покровська
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?