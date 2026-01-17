Сили оборони України спростували окупацію Росією Закітного на Донеччині

На Слов’янському напрямку триває оборона населеного пункту Закітне, інформація про начебто його захоплення російськими військами не відповідає дійсності.

ЗСУ обороняють Закітне на Донеччині

Про це повідомило угруповання військ "Схід".

Як зазначили військові, "ворог проводить постійні штурмові дій у напрямку цього населеного пункту, але успіху не має. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі".

Спроби піхотних штурмів та інфільтрації невеликих груп виявляються українською розвідкою, по загарбниках здійснюється вогневе ураження із залученням підрозділів ракетних військ і артилерії та екіпажів ударних БпЛА.

Також під постійним вогневим контролем Сил оборони України перебувають місця зосередження ворожих підрозділів, логістичні шляхи та позиції екіпажів безпілотних комплексів.

Російські загарбники зазнають суттєвих втрат.

В УВ "Схід" закликають перевіряти джерела і довіряти офіційним повідомленням та не давати ворожій пропаганді жодного шансу впливати на українське суспільство.