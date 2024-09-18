Силы обороны Украины приостановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем украинских сил.

Контрнаступление РФ на Курщине остановлено — комендатура

В Курской области русские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки оккупантов удалось остановить.

Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.

Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.

Россияне вошли в один из населённых пунктов. Они начали бои за другой населённый пункт, но это все. Алексей Дмитрашковский Представитель комендатуры ВСУ в курской области РФ

Он также добавил, что на подконтрольной Украине части Курской области остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.

Курская операция ВСУ: что известно

Уже больше месяца продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа.

Нелегитимный президент России Владимир Путин поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.