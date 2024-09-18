Силы обороны Украины приостановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем украинских сил.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины прекратили контрнаступление войск РФ на Курщине и контролируют часть территории.
- Украинские военные успешно проводят операцию и контролируют более сотни населенных пунктов, включая город Суджа в Курской области.
- Представитель комендатуры ВСУ сообщил об успешной стабилизации ситуации, хотя противник все еще пытается вторгаться в некоторые населенные пункты.
- Украинские военные продолжают наступательную операцию в Курской области, успешно продвигаясь вперед
- Нелегитимный президент России Владимир Путин поручил освобождение Курской области, однако силы обороны Украины продолжают сопротивление.
Контрнаступление РФ на Курщине остановлено — комендатура
В Курской области русские войска стремились атаковать позиции подразделений ВСУ по флангам. Однако попытки оккупантов удалось остановить.
Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ и спикер Минобороны Украины Алексей Дмитрашковский.
Дмитрашковский отметил, что по состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась и сегодня она под контролем ВСУ. Несмотря на это частичного успеха, враг все же достиг.
Он также добавил, что на подконтрольной Украине части Курской области остается немало гражданских. В некоторых населенных пунктах их остается более сотни, а то и более 500 человек.
Курская операция ВСУ: что известно
Уже больше месяца продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа.
Нелегитимный президент России Владимир Путин поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября.
12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.
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