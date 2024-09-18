Сили оборони України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем українських сил.

Контрнаступ РФ на Курщині зупинено — комендатура

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.

Про це повідомив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.

Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все. Олексій Дмитрашківський Представник комендатури ЗСУ в курській області РФ

Він також додав, що на підконтрольній Україні частині Курської області залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.

Курська операція ЗСУ: що відомо

Вже понад місяць триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.