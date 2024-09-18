Сили оборони України зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині

Курська операція ЗСУ
Джерело:  AFP

Сили оборони України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем українських сил.

Головні тези:

  • Силам оборони України вдалося зупинити контрнаступ військ РФ в Курській області.
  • Наразі ситуація на Курщині стабілізувалася, але українські військові продовжують операцію.
  • Українські військові вже контролюють понад сотню населених пунктів, включно з містом Суджа в Курській області.
  • Нелегітимний президент Росії Путін доручив звільнити Курську область до 1 жовтня, але Сили оборони України чинять опір.

Контрнаступ РФ на Курщині зупинено — комендатура

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.

Про це повідомив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.

Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все.

Олексій Дмитрашківський

Олексій Дмитрашківський

Представник комендатури ЗСУ в курській області РФ

Він також додав, що на підконтрольній Україні частині Курської області залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.

Курська операція ЗСУ: що відомо

Вже понад місяць триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.

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