Сили оборони України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем українських сил.
Головні тези:
- Силам оборони України вдалося зупинити контрнаступ військ РФ в Курській області.
- Наразі ситуація на Курщині стабілізувалася, але українські військові продовжують операцію.
- Українські військові вже контролюють понад сотню населених пунктів, включно з містом Суджа в Курській області.
- Нелегітимний президент Росії Путін доручив звільнити Курську область до 1 жовтня, але Сили оборони України чинять опір.
Контрнаступ РФ на Курщині зупинено — комендатура
У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.
Про це повідомив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони України Олексій Дмитрашківський.
Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.
Він також додав, що на підконтрольній Україні частині Курської області залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.
Курська операція ЗСУ: що відомо
Вже понад місяць триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.
12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.
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