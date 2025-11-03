Силы обороны Украины остановили продвижение армии РФ в северной части Покровска

Силы обороны Украины остановили расширение присутствия россиян в северной части Покровска Донецкой области и не допустили перерезание врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

ДШВ проводят зачистку россиян в Покровске: что известно

Об этом сообщило командование 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Военные описали ситуацию в Покровске и Мирнограде по состоянию на 13.00 3 ноября.

За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задач по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой. Идет активная зачистка севера Покровска от окупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезание врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское. Поделиться

В целом 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян.

Для противодействия врагу продолжается привлечение штурмовых подразделений и спецназовцев.

По информации командования 7 корпуса ДШУ, ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая.