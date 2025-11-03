Силы обороны Украины остановили расширение присутствия россиян в северной части Покровска Донецкой области и не допустили перерезание врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины остановили продвижение армии РФ в северной части Покровска и предотвратили перерезание стратегической дороги.
- Украинские военные смогли ликвидировать 19 российских боевиков и приняли меры по зачистке оккупированных территорий.
- Командование 7 корпуса ДШУ продолжает активные действия по обеспечению безопасности городов Покровск и Мирноград.
ДШВ проводят зачистку россиян в Покровске: что известно
Об этом сообщило командование 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Военные описали ситуацию в Покровске и Мирнограде по состоянию на 13.00 3 ноября.
В целом 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян.
Для противодействия врагу продолжается привлечение штурмовых подразделений и спецназовцев.
По информации командования 7 корпуса ДШУ, ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая.
