Силы обороны Украины остановили продвижение армии РФ в северной части Покровска

Силы обороны Украины остановили расширение присутствия россиян в северной части Покровска Донецкой области и не допустили перерезание врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины остановили продвижение армии РФ в северной части Покровска и предотвратили перерезание стратегической дороги.
  • Украинские военные смогли ликвидировать 19 российских боевиков и приняли меры по зачистке оккупированных территорий.
  • Командование 7 корпуса ДШУ продолжает активные действия по обеспечению безопасности городов Покровск и Мирноград.

ДШВ проводят зачистку россиян в Покровске: что известно

Об этом сообщило командование 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Военные описали ситуацию в Покровске и Мирнограде по состоянию на 13.00 3 ноября.

За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задач по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой. Идет активная зачистка севера Покровска от окупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезание врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

В целом 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян.

Для противодействия врагу продолжается привлечение штурмовых подразделений и спецназовцев.

По информации командования 7 корпуса ДШУ, ситуация в Мирнограде напряженная, но не угрожающая.

На подступах к юго-восточным окрестностям Мирнограда зафиксирован враг. Общее количество личного состава россиян незначительно — около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами. Есть четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации.

