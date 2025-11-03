Сили оборони України зупинили просування армії РФ у північній частині Покровська

Сили оборони України зупинили розширення присутності росіян у північній частині Покровська Донецької області та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ і Родинське.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно зупинили просування армії РФ у північній частині Покровська.
- Завдяки активним заходам сил оборони, вдалося відірвати росіян від стратегічно важливої дороги у місті.
- У підсумку вдалося ліквідувати 19 російських бойовиків та розгорнути заходи для протидії загрозі від ворога.
ДШВ проводять зачистку росіян у Покровська: що відомо
Про це повідомило командування 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові описали ситуацію у Покровську і Мирнограді станом на 13:00 3 листопада.
Загалом 2 листопада українські військові ліквідували у місті 19 росіян.
Для протидії ворогу триває залучення штурмових підрозділів і спецпризначенців.
За інформацією командування 7 корпусу ДШВ, ситуація у Мирнограді — напружена, але не загрозлива.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-