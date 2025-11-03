Сили оборони України зупинили просування армії РФ у північній частині Покровська
Сили оборони України зупинили просування армії РФ у північній частині Покровська

Сили оборони України зупинили розширення присутності росіян у північній частині Покровська Донецької області та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ і Родинське.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно зупинили просування армії РФ у північній частині Покровська.
  • Завдяки активним заходам сил оборони, вдалося відірвати росіян від стратегічно важливої дороги у місті.
  • У підсумку вдалося ліквідувати 19 російських бойовиків та розгорнути заходи для протидії загрозі від ворога.

ДШВ проводять зачистку росіян у Покровська: що відомо

Про це повідомило командування 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові описали ситуацію у Покровську і Мирнограді станом на 13:00 3 листопада.

За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою. Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське.

Загалом 2 листопада українські військові ліквідували у місті 19 росіян.

Для протидії ворогу триває залучення штурмових підрозділів і спецпризначенців.

За інформацією командування 7 корпусу ДШВ, ситуація у Мирнограді — напружена, але не загрозлива.

На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксований ворог. Загальна кількість особового складу росіян незначна — близько 10. Триває робота з їхньої ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами. Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації.

Ситуація в Покровську : в місті тривають бої

