Сили оборони України зупинили просування армії РФ у північній частині Покровська

За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою. Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське.