Силы обороны Украины осуществили серию поражений военных объектов РФ на ВОТ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 13 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам российского агрессора.

В частности, поражен район сосредоточения живой силы противника в районе Новониколаевки (ТОТ Запорожской обл.), а также артиллерийскую пушку на огневой позиции вблизи Зеленого (ТОТ Донецкой обл.).

Кроме того, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Шахтерска, а также состава материально-технического обеспечения вблизи Бердянского на ТОТ Донетчины.

Среди прочего поражен ремонтный подраздел и состав материально-технических средств противника в районе Андреевки (ТОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, дополнительно подтверждено уничтожение пяти единиц техники противника в результате поражения 11 марта состава боеприпасов в районе Широкой Балки (ТОТ Донецкой обл.).

Системное поражение районов сосредоточения живой силы, артиллерии и объектов военной логистики противника существенно снижает его способности к ведению боевых действий и обеспечению войск.