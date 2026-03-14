Силы обороны Украины осуществили серию поражений военных объектов РФ на ВОТ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 13 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам российского агрессора.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли серию поражений по военным объектам РФ для снижения наступательного потенциала агрессора.
- ВСУ успешно поразили районы сосредоточения подразделений, артиллерию и объекты военной логистики российского агрессора.
ВСУ поразили районы сосредоточения подразделений, артиллерию и объекты военной логистики РФ
В частности, поражен район сосредоточения живой силы противника в районе Новониколаевки (ТОТ Запорожской обл.), а также артиллерийскую пушку на огневой позиции вблизи Зеленого (ТОТ Донецкой обл.).
Кроме того, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Шахтерска, а также состава материально-технического обеспечения вблизи Бердянского на ТОТ Донетчины.
Среди прочего поражен ремонтный подраздел и состав материально-технических средств противника в районе Андреевки (ТОТ Запорожской обл.).
Кроме того, дополнительно подтверждено уничтожение пяти единиц техники противника в результате поражения 11 марта состава боеприпасов в районе Широкой Балки (ТОТ Донецкой обл.).
Системное поражение районов сосредоточения живой силы, артиллерии и объектов военной логистики противника существенно снижает его способности к ведению боевых действий и обеспечению войск.
