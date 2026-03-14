Силы обороны Украины осуществили серию поражений военных объектов РФ на ВОТ
Силы обороны Украины осуществили серию поражений военных объектов РФ на ВОТ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 13 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам российского агрессора.

  • Силы обороны Украины нанесли серию поражений по военным объектам РФ для снижения наступательного потенциала агрессора.
  • ВСУ успешно поразили районы сосредоточения подразделений, артиллерию и объекты военной логистики российского агрессора.

ВСУ поразили районы сосредоточения подразделений, артиллерию и объекты военной логистики РФ

В частности, поражен район сосредоточения живой силы противника в районе Новониколаевки (ТОТ Запорожской обл.), а также артиллерийскую пушку на огневой позиции вблизи Зеленого (ТОТ Донецкой обл.).

Кроме того, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Шахтерска, а также состава материально-технического обеспечения вблизи Бердянского на ТОТ Донетчины.

Среди прочего поражен ремонтный подраздел и состав материально-технических средств противника в районе Андреевки (ТОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, дополнительно подтверждено уничтожение пяти единиц техники противника в результате поражения 11 марта состава боеприпасов в районе Широкой Балки (ТОТ Донецкой обл.).

Системное поражение районов сосредоточения живой силы, артиллерии и объектов военной логистики противника существенно снижает его способности к ведению боевых действий и обеспечению войск.

ВСУ поразили ряд военных объектов армии РФ на ВОТ
Генштаб ВСУ
РЛС
ВСУ поразили 10 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили российский порт "Кавказ"
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины - какие последствия

