ВСУ поразили ряд военных объектов армии РФ на ВОТ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора 11-го и в ночь на 12 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию поражений по военным объектам противника. Об этом сообщил генштаб ВСУ.

ВСУ поразили пусковую установку ЗРК С-300В, РЛС С-300, склады боеприпасов и МТЗ врага

В частности, в ночь на 12 марта поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньок (ТОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт подразделения противника вблизи Васильевки (ТОТ Запорожской обл.).

Кроме того, украинские военные избивали по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов, поражено:

склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (ТОТ Луганской обл.),

ремонтное подразделение из состава артиллерийской бригады в районе Акимовки (ТОТ Запорожской обл.),

эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Довжанска (ТОТ Луганской обл.).

Также по результатам боевой работы Сил обороны Украины 11 марта поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Севастополя (ТОТ АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Поделиться

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения полевого артиллерийского состава в районе Широкой Балки (ТОТ Донецкой обл.) 11 марта уничтожено более 6000 боеприпасов разных номенклатур.

Системное поражение средств противовоздушной обороны, военной логистики, складов боеприпасов и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по обеспечению войск и ведению боевых действий.