ЗСУ уразили низку військових об'єктів армії РФ на ТОТ

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Пр це повідомив генштаб ЗСУ.

ЗСУ уразили пускову установку ЗРК С-300В, РЛС С-300, склади боєприпасів і МТЗ ворога

Зокрема, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів, уражено:

склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.),

ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.),

ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.).

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.

Системне ураження засобів протиповітряної оборони, військової логістики, складів боєприпасів та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій.