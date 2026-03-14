Сили оборони України здійснили серію уражень військових об'єктів РФ на ТОТ
Сили оборони України здійснили серію уражень військових об'єктів РФ на ТОТ

️У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 13 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російського агресора.

  • Сили оборони України здійснили серію уражень по військових об'єктах РФ для пониження наступального потенціалу агресора.
  • ЗСУ уразили райони зосередження підрозділів, артилерію та об'єкти військової логістики російського агресора.

ЗСУ уразили райони зосередження підрозділів, артилерію та об’єкти військової логістики РФ

Зокрема, уражено район зосередження живої сили противника у районі Новомиколаївки (ТОТ Запорізької обл.), а також артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого (ТОТ Донецької обл.).

Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника у районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянського на ТОТ Донеччини.

Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника у районі Андріївки (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, додатково підтверджено знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.).

Системне ураження районів зосередження живої сили, артилерії та об’єктів військової логістики противника суттєво знижує його спроможності щодо ведення бойових дій і забезпечення військ.

