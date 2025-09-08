Силы обороны Украины освободили село Заречное в Донецкой области
Силы обороны Украины освободили село Заречное в Донецкой области

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное Донецкой области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.
  • 425 отдельный штурмовой полк “Скала” обеспечил полное освобождение села.
  • Военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии 'Рубеж' участвовали в зачистке населенного пункта.

ВСУ освободили село Заречное в Донецкой области

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное Донецкой области.

5 сентября стало известно, что военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж" вместе со смежными подразделениями зачистили один из населенных пунктов на Добропольском направлении.

