Силы обороны Украины освободили село Заречное в Донецкой области

Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное Донецкой области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.
- 425 отдельный штурмовой полк “Скала” обеспечил полное освобождение села.
- Военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии 'Рубеж' участвовали в зачистке населенного пункта.
ВСУ освободили село Заречное в Донецкой области
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-