Сили оборони України звільнили село Зарічне на Донеччині

Сили оборони України повністю взяли під контроль село Зарічне Донецької області.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно взяли під контроль село Зарічне в Донецькій області.
- 425 окремий штурмовий полк "Скеля" забезпечив повне звільнення села.
- Військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж" взяли участь у зачистці населеного пункту на Донеччині.
ЗСУ звільнили село Зарічне у Донецькій області
Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині.
