Сили оборони України звільнили село Зарічне на Донеччині
Україна
Сили оборони України звільнили село Зарічне на Донеччині

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Сили оборони України повністю взяли під контроль село Зарічне Донецької області.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно взяли під контроль село Зарічне в Донецькій області.
  • 425 окремий штурмовий полк "Скеля" забезпечив повне звільнення села.
  • Військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж" взяли участь у зачистці населеного пункту на Донеччині.

ЗСУ звільнили село Зарічне у Донецькій області

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині.

5 вересня стало відомо, що військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж" разом із суміжними підрозділами зачистили один з населених пунктів на Добропільському напрямку.

