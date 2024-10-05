Силы обороны Украины отразили 12 атак армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской области. Обстрелы вражеской артиллерии подверглись Покровке и Екатериновке. Авиаударов захватчики нанесли по районам населенных пунктов Волфине, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, сбросив 10 авиабомб. Также, за сегодняшний день на Курскую область РФ противник сбросил уже 24 КАБа.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Новоосинового и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два — продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Новосадового, Макеевки и Торского. Украинские защитники отразили две атаки, еще две продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг однажды безуспешно атаковал в районе Тернов.

На Краматорском направлении захватчики пять раз совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Ступочек и Временного Яра, еще три атаки продолжаются. Также враг нанес авиационные удары по Краматорску.

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку от Дачного и Торецкого. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще четыре продолжаются. Страдают от авиационных ударов врага районы населенных пунктов Дилиевка и Александро-Калиново.

Самое горячее сегодня Покровское направление, с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр и Луч. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 12 атак, три боестолкновения — до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.