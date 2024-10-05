Силы обороны Украины отразили 12 атак армии РФ на Покровском направлении

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 5 октября произошло 67 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили 12 атак на Покровском направлении.
- За сутки произошло 67 боевых столкновений по разным направлениям фронта между ВСУ и армией РФ.
- Российские захватчики продолжают наступление, однако украинские защитники успешно удерживают свои позиции и наносят значительные потери врагу.
Актуальная информация на разных направлениях фронта 5 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской области. Обстрелы вражеской артиллерии подверглись Покровке и Екатериновке. Авиаударов захватчики нанесли по районам населенных пунктов Волфине, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, сбросив 10 авиабомб. Также, за сегодняшний день на Курскую область РФ противник сбросил уже 24 КАБа.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Новоосинового и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два — продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Новосадового, Макеевки и Торского. Украинские защитники отразили две атаки, еще две продолжаются.
На Северском направлении в течение дня враг однажды безуспешно атаковал в районе Тернов.
На Краматорском направлении захватчики пять раз совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Ступочек и Временного Яра, еще три атаки продолжаются. Также враг нанес авиационные удары по Краматорску.
На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку от Дачного и Торецкого. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще четыре продолжаются. Страдают от авиационных ударов врага районы населенных пунктов Дилиевка и Александро-Калиново.
Самое горячее сегодня Покровское направление, с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр и Луч. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 12 атак, три боестолкновения — до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении враг атаковал 14 раз вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Екатериновки, Константиновки и Антоновки. Десять боев завершено, четыре — продолжаются.
На Времивском направлении оккупанты три раза атаковали позиции наших войск возле Богоявленки. Все штурмовые действия врага отражены. В то же время противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, сбросил шесть авиабомб.
На Ореховском направлении захватчики предприняли одну безуспешную попытку атаковать позиции наших защитников.
На Приднепровском направлении российские подразделения наступательных действий не проводили, однако нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львове.
Потери армии РФ по состоянию на 5 октября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 659220 (+1280) человек,
танков — 8916 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 17658 (+31) ед,
артиллерийских систем — 19037 (+72) ед,
РСЗО — 1216 (+4) ед,
средств ПВО — 970 (+5) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16529 (+35),
крылатых ракет — 2613 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25905 (+85) ед,
специальной техники — 3344 (+11).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-