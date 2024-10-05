Сили оборони України відбили 12 атак армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 05.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської області. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Покровка та Катеринівка. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, скинувши 10 авіабомб. Також, за сьогодні на Курську область РФ противник скинув вже 24 КАБи.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два — тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Новосадового, Макіївки та Торського. Українські захисники відбили дві атаки, ще дві продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог один раз безуспішно атакував у районі Тернів.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Ступочок та Часового Яру, ще три атаки тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник атакував шість разів неподалік Дачного та Торецька. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще чотири — продовжуються. Потерпають від авіаційних ударів ворога райони населених пунктів Диліївка та Олександро-Калинове.

Найгарячіший сьогодні Покровський напрямок, з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили 15 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр та Промінь. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, три боєзіткнення — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.