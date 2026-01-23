Силы обороны Украины отразили 59 штурмов оккупантов РФ с начала суток
Силы обороны Украины отразили 59 штурмов оккупантов РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 59.

  • Силы обороны Украины отразили 59 штурмов оккупантов РФ с начала суток.
  • Общее количество боевых столкновений составляет 59, включая 27 обстрелов и несколько авиаударов на позиции украинских войск и населенных пунктов.
  • Боестолкновения имели место в разных направлениях фронта, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Лиманское, Константиновское, Покровское, Александровское, Гуляйпольское и Ореховское направления.

Актуальная ситуация на фронте 23 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые бомбы и совершил 27 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Нестерно и Сонино. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва, два боестолкновения до сих пор продолжается.

  • На Константиновском направлении наши защитники отражали 22 попытки врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовых действия вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Согласие и в направлении Доброполья.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Гуляйполя и Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Под вражескими авиаударами оказались Воздвижовка, Долинка, Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении наши защитники отбивают атаку противника в сторону Павловки. Враг нанес авиаудару по Верхней Терсе.

