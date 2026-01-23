Силы обороны Украины отразили 59 штурмов оккупантов РФ с начала суток.

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые бомбы и совершил 27 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Нестерно и Сонино. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва, два боестолкновения до сих пор продолжается.