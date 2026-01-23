Сили оборони України відбили 59 штурмів окупантів РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 23.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані бомби та здійснив 27 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва, два боєзіткнення досі триває.