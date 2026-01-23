Сили оборони України відбили 59 штурмів окупантів РФ від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 59.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно відбили 59 штурмів окупантів РФ, стримуючи наступ російських військ.
- У різних напрямках фронту ворог здійснив 27 обстрілів та кілька авіаударів на позиції українських військ та мирних населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 23 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 23.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані бомби та здійснив 27 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва, два боєзіткнення досі триває.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 22 спроби ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки. Три боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля.
На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у бік Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.
