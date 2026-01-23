Сили оборони України відбили 59 штурмів окупантів РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України відбили 59 штурмів окупантів РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 59.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно відбили 59 штурмів окупантів РФ, стримуючи наступ російських військ.
  • У різних напрямках фронту ворог здійснив 27 обстрілів та кілька авіаударів на позиції українських військ та мирних населених пунктів.

Актуальна ситуація на фронті 23 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 23.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані бомби та здійснив 27 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два боєзіткнення тривають.

  • На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва, два боєзіткнення досі триває.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 22 спроби ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки. Три боєзіткнення тривають.

  • На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

  • На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля.

  • На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне.

  • На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у бік Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.

