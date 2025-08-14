Силы обороны Украины отразили 67 штурмов армии РФ с начала суток

В настоящее время враг 67 раз атаковал позиции Сил обороны.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили 67 нападений ВС Российской Федерации.
- Бойцы одной из механизированных бригад украинской армии взяли в плен пять захватчиков, продолжается борьба за устойчивость обороны.
Актуальная ситуация на фронте 14 августа
Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.08.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время боестолкновения продолжаются. Вражеская авиация нанесла два авиаудара, в общей сложности сбросив четыре управляемых бомбы, также враг совершил 115 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня. Продолжаются активные действия наших подразделений, на отдельных участках есть успехи.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили штурм врага близ Глубокого.
Противник с начала суток трижды атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.
На Лиманском направлении украинские подразделения отражали семь атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодец. Три атаки продолжаются по сей день.
На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку, подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григоровки.
На Торецком направлении российские оккупанты дважды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Торецка и Александра-Калинового. Украинские подразделения отразили одну атаку, еще один бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны. Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков.
На Новопавловском направлении оккупанты девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка и в направлениях Филиала, Запорожского. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиаракетами по Новоданиловке.
На Приднепровском направлении украинские защитники отразили пять штурмовых действий оккупантов. Авиаудар потерпело Львов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-