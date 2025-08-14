Силы обороны Украины отразили 67 штурмов армии РФ с начала суток

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны. Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков.