Сили оборони України відбили 67 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 14.08.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі намагався проводити наступальні дії, на даний час боєзіткнення тривають. Ворожа авіація завдала двох авіаударів, загалом скинувши чотири керовані бомби, також ворог здійснив 115 обстрілів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню. Тривають активні дії наших підрозділів, на окремих ділянках є певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Глибокого.

Противник з початку доби тричі атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивали сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі. Три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки.