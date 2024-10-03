Силы обороны Украины отразили 73 атаки армии РФ с начала суток

Российская армия не останавливает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 73 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел более половины всех атак.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины смогли отразить 73 атаки армии РФ за последние сутки, наиболее активные направления — Кураховское и Покровское.
- Украинские защитники сообщают об уничтожении более 1150 российских захватчиков и значительных потерях техники противника.
- Бои продолжаются на различных направлениях фронта, включая Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Ореховское и другие.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 3 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 03.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Известно, что за сегодняшний день российская авиация сбросила одну управляемую авиационную бомбу на территорию Курской области РФ.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили десять управляемых авиационных бомб.
Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадово, Торское и Дроновка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили пять из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами террористы обстреляли Новоегоровку и Серебрянский лес.
Продолжаются бои на Северском направлении, противник атаковал близ Спорного. Вражеский штурм успешно отражен нашими защитниками.
На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг активно применяет авиацию, свергнув в районе населенного пункта Часов Яр 11 КАБов.
В настоящее время на Торецком направлении произошло четыре вражеских атаки. Враг атаковал возле населенного пункта Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка и Клебан-Бык.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 20 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Горняка, Новоторецкого и Крутого Яра. Силы обороны, сдерживая враждебный натиск, уже отразили 18 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Николаевки и Селидово, где зафиксировано семь и пять боестолкновений соответственно.
18 боев сегодня произошло на Кураховском направлении, где захватчики активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Екатериновки. Пять боев до сих пор продолжаются.
На Времивском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Максимовки и Богоявленки, у которой боестолкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении кафиры провели две атаки возле Новоданиловки и Каменского.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 2 октября уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 893 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 17 596 (+17) ед,
артиллерийских систем — 18 906 (+37) ед,
РСЗО — 1 204 (+0) ед,
средств ПВО — 964 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 393 (+43) ед,
крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 750 (+58) ед,
специальной техники — 3 330 (+12) ед.
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