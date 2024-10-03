Сили оборони України відбили 73 атаки армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 03.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Під авіаудари потрапили Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина.

Відомо, що за сьогодні російська авіація скинула одну керовану авіаційну бомбу на територію Курської області РФ.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули десять керованих авіаційних бомб.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське та Дронівка. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили п’ять з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. Некерованими авіаційними ракетами терористи обстріляли Новоєгорівку та Серебрянський ліс.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакував поблизу Спірного. Ворожий штурм успішно відбито нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши в районі населеного пункту Часів Яр 11 КАБів.