Силы обороны Украины отразили 78 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 23 вражеских атаки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 131 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении идет атака российских кафиров в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Коровой Яр, Карповка, Колодцы, Шандриголово и Торское. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток противник активных действий не производил.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили две вражеские атаки в районе Белой Горы.