Силы обороны Украины отразили 78 штурмов армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 78.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов, отразив 78 штурмов армии РФ с начала суток.
- На различных направлениях фронта произошли многочисленные вражеские атаки и обстрелы, включая использование авиации и артиллерии.
- Информация о событиях с фронта на 18 июля сообщается Генеральным штабом ВСУ, подробно описывая боевые действия на каждом направлении.
Актуальная ситуация на фронте 18 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 23 вражеских атаки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 131 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.
На Купянском направлении идет атака российских кафиров в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Коровой Яр, Карповка, Колодцы, Шандриголово и Торское. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении с начала суток противник активных действий не производил.
На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили две вражеские атаки в районе Белой Горы.
На Торецком направлении наши защитники успешно отразили три вражеских попытки вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки и Александро-Калинового.
На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 24 атаки.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили три штурмовых действия вражеских войск, еще одно боестолкновение продолжается в настоящее время. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Новополье и в сторону Александрограда.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Железнодорожное, штурмовых действий противник не производил.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи Каменского, кроме того, враг нанес авиаударов по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.
В Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационный удар нанес населенный пункт Ольговка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-