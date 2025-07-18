Сили оборони України відбили 78 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 18.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 23 ворожі атаки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала восьми ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 131 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку триває атака російських окупантів в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове та Торське. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві ворожі атаки в районі Білої Гори.