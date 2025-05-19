Силы обороны Украины отразили 84 штурма армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. По состоянию на данный момент общее количество боевых столкновений составляет 84.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили 84 штурма армии РФ на Лиманском, Харьковском, Новопавловском и других направлениях.
- В течение суток продолжаются боестолкновения, включая атаки на позиции украинских воинов в различных населенных пунктах.
- Силы обороны Украины успешно сдерживают давление противника, отражая атаки и не позволяя врагу продвигаться вперед.
Актуальная ситуация на фронте 19 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается по сей день.
В Купянском направлении противник наступательных действий сегодня не проводил.
На Лиманском направлении в течение суток армия захватчиков совершила 13 атак на позиции украинских воинов вблизи Ямполевки, Зеленой Долины, Торского и в сторону Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Редкодуба и Ольговки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении, в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки, противник трижды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении с начала текущих суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Временного Яра, Белой Горы и Курдюмовки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Торецка, Новоспасского и в сторону Дилиевки. Силы обороны отразили два штурма противника, еще три боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов. Симферополь. Силы обороны сдерживают давление противника — 20 атак уже отбиты, еще шесть боев продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 11 штурмов врага. Противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Привольного, Ровно, Свободного Поля и в сторону Новополя и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе и Малиновке.
На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Авиаударов потерпел Степногорск.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды пытались продвинуться вперед, успеха не имели.
Продолжается операция на Курском направлении. Украинские воины сегодня отразили две атаки врага. Авиация захватчиков на этом направлении нанесла шесть ударов, сбросив 17 управляемых авиационных бомб.
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