Силы обороны Украины отразили 84 штурма армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Краматорском направлении с начала текущих суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Временного Яра, Белой Горы и Курдюмовки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении, в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Лиманском направлении в течение суток армия захватчиков совершила 13 атак на позиции украинских воинов вблизи Ямполевки, Зеленой Долины, Торского и в сторону Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Редкодуба и Ольговки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

В Купянском направлении противник наступательных действий сегодня не проводил.

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается по сей день.

На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Торецка, Новоспасского и в сторону Дилиевки. Силы обороны отразили два штурма противника, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов. Симферополь. Силы обороны сдерживают давление противника — 20 атак уже отбиты, еще шесть боев продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 11 штурмов врага. Противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Привольного, Ровно, Свободного Поля и в сторону Новополя и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе и Малиновке.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Авиаударов потерпел Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды пытались продвинуться вперед, успеха не имели.